Fonte: Marco Conterio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Colpo di scena nella trattativa - che sembrava ormai ad un passo dalla conclusione - tra la Sampdoria e lo Zenit San Pietroburgo per Emiliano Rigoni. Dopo i contatti continui tra le parti, infatti, nelle ultime ore - secondo quanto raccolto da TMW - si è infatti inserito il Torino. Sfruttando la mancata accelerata della Samp, il club granata cerca la zampata a sorpresa per chiudere col giocatore argentino classe '93. I contatti sono attualmente in corso.