TMW - Samp, Romei: "L'obiettivo è l'Europa, non ci nascondiamo"

Fonte: dal nostro inviato a Genova, Andrea Piras

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Antonio Romei, dirigente della Sampdoria, presenta l'iniziativa delle ambasciate blucerchiate. "Vogliamo cogliere le opportunità della globalizzazione nel calcio, la nostra maglia ha valori importanti e vogliamo andare oltre i confini italiani. Non è un progetto di puro marketing, nasce dalla Sampdoria Next Generation che ha avuto grande successo e allora vogliamo andare fuori i confini. La Samp ha valori importanti, lo facciamo per rafforzare il senso d'identità dei nostri tifosi. C'è seguito in tanti paesi, come negli Stati Uniti. Barreto? Siamo contenti che resti, è un esempio della nostra voglia di continuità. L'Europa? Non ci tiriamo indietro, è l'obiettivo. Ogni gara sarà una battaglia, le affronteremo con le nostre armi e la nostra è il gioco- E' stata un'annata positiva e deve esserlo ancora di più centrando l'obiettivo. L'Inter? Dobbiamo giocare per vincere, è il nostro cavallo di battaglia. Serve una gara importante, il risultato dipende da tanti fattori. Giocheremo per vincere come fatto da inizio stagione. Ho letto le critiche dopo il 4-1 col Crotone, una gara non all'altezza, ma urge seguire il messaggio dei tifosi della Gradinata e leggere solo queste cose. C'è consapevolezza più che fiducia: dobbiamo stare nelle sette ma ci sono squadre forti, attrezzate, ma siamo consapevoli che ci deve essere autostima dei propri mezzi. Ce l'abbiamo, ora proseguiamo. Il settimo posto e la prossima stagione? Problemi che ci porremo se avremo il piacere di porceli...".