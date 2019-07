Fonte: Lorenzo Marucci

© foto di Giacomo Morini

Il futuro di Dennis Praet potrebbe essere lontano dalla Sampdoria. Sul centrocampista si rincorrono infatti molte voci di mercato ma il club blucerchiato non ha intenzione di farsi trovare impreparato e ha già in mente il sostituto nel caso in cui il belga dovesse salutare. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com l'obiettivo è Gaetano Castrovilli della Fiorentina, con Ferrero che proverà a sfruttare l'ottimo rapporto che ha con Daniele Pradè, direttore sportivo dei viola.