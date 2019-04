© foto di Insidefoto/Image Sport

Anibal Moreno è la rivelazione dell'ultimo Sub 20 con la maglia dell'Argentina. Il diciannovenne centrocampista del Newell's Old Boys si sta già affacciando in prima squadra, lui che è nato e cresciuto nella cantera della Lepra. Sarà protagonista chiaramente anche al Mondiale che si giocherà in Polonia ma prima che il prezzo del giocatore di Catamarca salga, c'è chi vuole approfittare dell'occasione. In Spagna l'Alaves ha già preso contatti con società e entourage, in Italia lo sta invece studiando la Sampdoria.