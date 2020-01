TMW - Samp, si avvicina Tonelli: il Napoli aspetta il rientro di Koulibaly

Fonte: Marco Conterio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si accorcia la distanza tra Sampdoria e Napoli per Lorenzo Tonelli. Il centrale è il primo obiettivo per la difesa di Claudio Ranieri e il lavoro ai fianchi dei blucerchiati sembra poter andare a buon fine. Il Napoli aspetta il recupero di Kalidou Koulibaly, poi potrà arrivare il via libera alla definizione della trattativa per il ritorno del difensore a Marassi.