Fonte: dall'inviato Andrea Piras

Cresce l'impazienza dei tifosi per il passaggio di proprietà più chiacchierato dell'estate, quello della Sampdoria. Il nostro inviato testimonia lo striscione appeso da alcuni tifosi all'esterno della sede del club blucerchiato, dove è in corso il consiglio d'amministrazione blucerchiato: "If you can dream it, you can do it", si legge.