© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lorenzo Tonelli alla Sampdoria, ci siamo. I dettagli della trattativa sono pronti per essere limati, il difensore lascerà il Napoli come raccontato in giornata : classe 1990, la società lo considerava sin dall'inizio dei summit di mercato in vista dell'inverno il primo nome per rinforzare il pacchetto arretrato di Claudio Ranieri. C'è dunque soddisfazione in casa Sampdoria per il prestito del giocatore che dovrebbe essere definito a breve con un riscatto a 4 milioni di euro. Ranieri aveva chiesto affidabilità ed esperienza a gennaio: il primo colpo è andato al centro del bersaglio. Sorride anche il tecnico.