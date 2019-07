TMW - Samp, tra ritiro e mercato: standby Rigoni, Ramirez in uscita

Fonte: Inviato a Ponte di Legno (BS)

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mercato sempre in fermento per la Sampdoria. Mentre la squadra di Eusebio Di Francesco suda in Val Camonica, la squadra mercato capitanata da Carlo Osti è a caccia di elementi per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico ex Roma e Sassuolo. Si è parlato insistentemente di Emiliano Rigoni per il ruolo d’attacco ma per l’argentino non ci sarebbero stati passi in avanti come paventato. Stesso discorso per Simone Verdi che alle cifre dettate dal Napoli, 20 milioni più 5 di bonus l’ultima offerta del Torino, difficilmente arriverà. In questo momento del ritiro il tecnico sta provando Manolo Gabbiadini con frequenza come esterno nel 4-3-3 e in caso di conferma del giocatore in quel ruolo, la società potrebbe optare per prendere un’ala non di prima fascia oppure dirottare le attenzioni sulla prima punta da affiancare a Fabio Quagliarella.

Praet congelato, Ramirez in uscita - Società al lavoro non solo per quanto riguarda il mercato in entrata ma anche per quello in uscita. Dopo la partenza di Andersen, destinazione Lione, nella lista di chi avrebbe potuto lasciare la Genova blucerchiata c’era Denis Praet. Per il momento non è pervenuta nessuna offerta per il centrocampista belga ma qualcosa potrebbe muoversi verso la metà di agosto con squadra italiane - Milan in primis - e straniere alla finestra. Per quanto riguarda Gaston Ramirez invece al momento non ci sono novità anche se rimane comunque sul mercato.