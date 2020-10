tmw Samp, trattative in corso tra entrate e uscite: Silva in, Vieira out. In difesa sprint su Fazio

La Sampdoria è tra le società più attive in queste ore sul calciomercato italiano. Contatti in corso adesso per la cessione di Ronaldo Vieira, in prestito con diritto di riscatto, all'Hellas Verona. Contestualmente, può arrivare anche Federico Fazio per la difesa dalla Roma. Sono i due nomi più caldi in questo momento, poi oggi nuovo aggiornamento per limare la distanza con Adrien Silva: col Leicester c'è accordo sul trasferimento, manca quello sull'ingaggio del giocatore. In attesa di un'offerta giusta per Omar Colley, ancora non pervenuta a Genova, la società farà partire Fabio Depaoli destinazione Atalanta e ora cerca un terzino destro in alternativa a Bartosz Bereszynski che dovrebbe così restare alla corte di Claudio Ranieri.