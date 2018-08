TMW - Samp, visite mediche per i nuovi arrivi: Tonelli e Saponara

Fonte: dal nostro inviato, Andrea Piras

Sono iniziate in questi istanti le visite mediche per Lorenzo Tonelli e per Riccardo Saponara. Doppio innesto di casa Sampdoria direttamente da Napoli e Fiorentina nell'ultima giornata di calciomercato, il difensore centrale e il trequartista sono arrivati al Laboratorio Albaro negli scorsi minuti.