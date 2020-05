tmw Sampdoria, ag.Ramirez: “Dopo il ritorno in campo parleremo del rinnovo”

Gaston Ramirez e il rinnovo con la Sampdoria, lavori in corso. “Ha un anno di contratto. Con Ranieri che lo conosceva già dall’Inghilterra, ha fatto molto bene”, spiega l’agente Pablo Bentancur intervistato da TuttoMercatoWeb per la rubrica “A tu per tu”. “Non abbiamo ancora parlato del rinnovo, penso che - dice - prima si debba tornare a giocare. Poi parleremo”. E sulla ripresa della Serie A Bentancur dice: “Il calcio deve riprendere. È vero che c’è un rischio, ma già da altre parti si è ricominciato. Sarebbe positivo per tutti che in Italia si tornasse a giocare”.