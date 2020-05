tmw Sampdoria, allenamento a gruppi a Bogliasco fra lavoro aerobico e pallone

Inizia la settimana di lavoro in casa Samp. In attesa di conoscere i dettagli del protocollo sanitario della FIGC, la squadra di Claudio Ranieri si è data appuntamento questa mattina a Bogliasco per delle sedute a gruppi, separati sui due campi in erba del centro sportivo “Gloriano Mugnaini”.

Colley il primo ad arrivare - Fra i primi ad arrivare Omar Colley, poi alla spicciolata sono arrivati tutti i giocatori e lo staff tecnico con Ranieri in testa. Presenti anche il ds Carlo Osti e Riccardo Pecini.Come sempre, prima di entrare nel centro sportivo a Quagliarella e compagni, minuti di mascherina, è stata controllata la temperatura.

Gruppo separato e pallone - Dopo test e tamponi svolti in mattinata, la squadra si è messa al lavoro. Gruppi rigorosamente separati fra lavoro aerobico ed esercizi con il pallone, il tutto seguendo le distanze di sicurezza. Verso le 11.30 iniziano le prime uscite con Linetty, Jankto, Colley, Vieira, Leris e Maroni che hanno ultimato l’allenamento.