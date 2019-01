TMW - Sampdoria, Andersen: "Qui sto bene, a Napoli per i tre punti"

Fonte: Inviato a Molassana

A margine di un incontro con i tifosi nel quartiere di Genova Molassana, il difensore della Sampdoria Joachim Andersen ha parlato ai microfoni della stampa. Questo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com: "Contro il Napoli sarà una gara molto difficile. Abbiamo vinto all'andata a Marassi e sabato giocheremo per i tre punti".

La classifica dice che siete in zona Europa League.

"La classifica è ottima ma siamo tutti molto vicini come punti. Dobbiamo vincere ogni partita. E' vero, siamo vicini alla zona europea, vedremo".

Oggi sei qui con Colley. Come ti trovi a giocare con lui?

"Abbiamo giocato sabato scorso insieme. E' un ottimo giocatore".

In squadra c'è un certo Quagliarella sempre più da record.

"Fabio è un grandissimo. Ho letto che segna spesso contro il Napoli, speriamo che lo faccia anche sabato sera. E' un onore giocare con lui".

Come ti trovi con mister Giampaolo?

"Lo ascolto molto. Sto provando ad imparare da lui sia in allenamento che in partita. Devo continuare così. Ad imparare e migliorare".

Il futuro?

"L'ho detto spesso. Sono felice qui e devo proseguire su questa strada. Ripeto, ho bisogno di continuare a crescere e migliorare".