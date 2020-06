tmw Sampdoria, apre Gabbiadini chiude Leris: agli arancioni la partitella in famiglia

Una partitella in famiglia chiude la settimana di lavoro in casa Samp. La formazione di Claudio Ranieri si sta avvicinando al ritorno in campo del 21 giugno contro l'Inter a San Siro e niente meglio di una sgambata a ranghi misti può servire per oliare gli ultimi meccanismi tattici dei blucerchiati. Per la cronaca la partita si è chiusa 3-2 per gli arancioni contro i blu.

Da Gabbiadini a Leris - A sbloccare il punteggio per gli arancioni è Manolo Gabbiadini ma Gaston Ramirez e Antonino La Gumina hanno capovolto il punteggio. L'allungo decisivo dei calciatori in pettorina è stato dato da Gonzalo Maroni e Mehdi Leris. Non ha preso parte alla partitella Ronaldo Vieira, impegnato in palestra a scopo precauzionale mentre Alex Ferrari prosegue il suo iter riabilitativo.