TMW - Sampdoria, Berisha a Genova nei prossimi giorni: la situazione

Dal corrispondente a Genova

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Sampdoria è ad un passo dal battere un colpo importante. Dal Salisburgo è pronto a vestire la maglia blucerchiata Valon Berisha. Il centrocampista norvegese naturalizzato kosovaro, che ieri ha postato su Instagram una foto in cui era in viaggio per la sua città Stavanger, sosterrà le visite mediche nel capoluogo ligure nei prossimi giorni, non oggi.