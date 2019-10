TMW - Sampdoria, Bertolacci: "Giornata importante, darò tutto sempre"

Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il neo giocatore della Sampdoria Andrea Bertolacci ha commentato così in zona mista il match pareggiato contro la Roma: “Oggi è una giornata importante per me, mancavo dal campo da un po’ di tempo e non mi aspettavo un’uscita dal campo così. Spero di venire giudicato per quello che darò in campo, oggi era solo la prima partita, sicuramente darò tutto”.

Cosa ti ha chiesto Ranieri? “Di giocare come so, il mio ruolo è sempre stato quello di centrocampista, mi ha chiesto magari di non accompagnare troppo”.

Quali sono le tue sensazioni? “Era tanto che ero fuori, credo di aver dato fuori. I sacrifici sono valsi, ora c’è solo da migliorare la condizione e penso che oggi sia stato un buon segnale”.

L’ovazione dei tifosi? “Mi ha fatto assolutamente piacere, sicuramente qui è sempre stata un po’ particolare la rivalsa Genoa-Samp. Sono un professionista, non rinnego il mio passato. Il presidente mi ha voluto fortemente, darò tutto e uscirò dal campo con la maglietta più sudata del solito”.