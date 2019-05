Fonte: Giovanni Albanese

In zona mista al termine di Sampdoria-Juventus è intervenuto il giocatore blucerchiato Gianluca Caprari, autore del gol del definitivo 2-0: “La stagione è positiva, anche se come ha detto il mister dobbiamo fare quello step in più. Il bicchiere è mezzo pieno, era un nostro pallino arrivare in Europa, ci riproveremo il prossimo anno. Fino a quando abbiamo potuto ci abbiamo provato, poi sono emersi altri fattori. In alcune gare dovevamo osare di più, ma ora dobbiamo pensare alla prossima stagione. Il mio futuro? Ho un contratto con la Sampdoria, sto bene qui. Ho avuto questo infortunio che mi ha tenuto fuori tre mesi, voglio ripartire al meglio l’anno prossimo. Giampaolo? In questi anni ha lavorato molto bene, crediamo in lui. Spero che si possa andare avanti insieme. Ferrero ha ringraziato tutti per la stagione”.