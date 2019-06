TMW - Sampdoria, chiesto il baby centrocampista Riccardi alla Roma

Fonte: Lorenzo Marucci

Tra i giovani più interessanti di casa Roma c'è senz'altro Alessio Riccardi, baby centrocampista classe 2001 che si è già messo in mostra con la formazione Primavera dei giallorossi. Tanto che, secondo quanto appreso da TuttoMercatoWeb.com, sul suo conto si starebbero cominciando a muovere anche squadre di Serie A, come per esempio la Sampdoria: i blucerchiati hanno chiesto il calciatore alla società capitolina. In attesa di una risposta, va dunque registrato l'interessamento della Samp, e del suo tecnico Di Francesco, che ha conosciuto il calciatore nella parentesi romana.