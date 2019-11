Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore della Sampdoria Omar Colley è intervenuto in zona mista dopo lo 0-0 di oggi contro l’Atalanta: “Quello di oggi è un buon punto, per noi è molto importante non prendere gol. Il punto è importante perché conquistato contro una squadra forte contro l'Atalanta".

Sul fallo di Ferrari su Barrow: "Secondo me è giusto il giallo, ero lì vicino. L'arbitro ha valutato bene".

Sul momento della difesa: "E' molto importante per noi non prendere goal. Questa di oggi è un'altra partita dove non abbiamo subito goal, dopo quella contro la Roma e la Spal".