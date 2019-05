TMW - Sampdoria, Colley resta. Andersen verso la Premier League

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Porte girevoli in casa Sampdoria. In questa finestra di calciomercato, il club blucerchiato dovrebbe dar via solo uno dei due centrali di difesa più utilizzati da Marco Giampaolo in questa stagione. Si tratta del danese classe 1996 Joachim Andersen, calciatore molto appetito in Premier League. Il suo papà che è anche il suo procuratore nelle ultime settimane si è affidato alla Stellar Group, agenzia molto forte in Inghilterra, per sondare la offerte: sulle sue tracce soprattutto Arsenal e Tottenham.

Resta, invece, l'altro centrale di difesa Omar Colley. Nelle scorse settimane c'è stato qualche contatto con l'ormai ex ds della Roma Frederic Massara, ma la decisione della Sampdoria è quella di non privarsi del centrale di difesa gambiano. Almeno per un altra stagione.