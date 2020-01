TMW - Sampdoria, Colley: "Un punto e zero gol di Ibra. Il 2020 inizia bene"

Fonte: Pietro Mazzara

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Omar Colley, difensore della Sampdoria, ha parlato in zona mista dopo il pareggio ottenuto a San Siro contro il Milan. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Abbiamo avuto tre o quattro occasione per segnare il gol vittoria. Siamo contenti comunque, abbiamo fatto un punto a San Siro contro il Milan, abbiamo impedito a Ibrahimovic di segnare. Iniziamo il 2020 nel migliore dei modi".

L'ingresso di Ibrahimovic? "Tutto lo stadio ha applaudito al momento del suo ingresso in campo. Un giocatore come Ibra dà tanta motivazione anche ai compagni. Per noi è stato difficile, siamo rimasti compatti e ci siamo aiutati. Per noi è stato importante pareggiare 0-0 sul campo del Milan".

Il futuro della Samp? "Pensiamo solo alla prossima gara, facciamo un passo alla volta".

Ibrahimovic?: "È un campione, ha tantissima esperienza ed ha visto tantissimi trofei. È importante per l'Italia e per la serie A".

Le voci di mercato?: "Io sono concentrato solo sulla Sampdoria, vedremo".