© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Con Gianluca Caprari che viaggia spedito verso Parma, il mercato della Sampdoria si focalizza sugli attaccanti: detto del sondaggio per Pjaca, in questo momento è Antonio La Gumina il nome forte per Ranieri. Secondo quanto da noi raccolto, in serata è arrivata l'accelerata per chiudere con l'Empoli per l'attaccante palermitano.