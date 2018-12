TMW - Sampdoria, Defrel: "Lazio? Per me non è un derby"

Fonte: dal nostro inviato Andrea Piras

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Autore del momentaneo 1-1 l’attaccante della Sampdoria Grégoire Defrel in zona mista ha commentato la vittoria sulla SPAL e l’accesso agli ottavi di finale di Coppa Italia: “Sono una squadra ben organizzata, lo sapevamo e ci eravamo preparati al meglio. Poi siamo stati bravi a trovare i due gol che ci hanno regalato la vittoria. Adesso arriva una partita ancora più bella contro il Milan e dobbiamo prepararci al meglio per provare ad andare ancora più avanti. - continua il francese - Lazio? Una grande squadra, da domani lavoreremo per prepararci al meglio e recuperare tutte le energie necessarie. Non sarà un derby per me, non penso a questa cosa anche perché sono un giocatore della Samp e devo fare il meglio per questa maglia. Kownacki? Ha fatto una grande partita e sono felice per lui, se continua così farà tanti gol”.