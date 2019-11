TMW - Sampdoria, Depaoli: "Contro l'Udinese sarà come una finale"

Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

Il difensore della Sampdoria Fabio Depaoli ha commentato così lo 0-0 di oggi contro l’Atalanta: "Stiamo pensando più a difendere che attaccare, ma dobbiamo servire comunque meglio i nostri attaccanti. Alla fine ci è mancata un pò di lucidità, la squadra ha corso tanto, loro sono una squadra che ti fa correre”.

Sul suo momento: "Sono contento di giocare e di ripagare la fiducia del mister. Penso comunque più alla squadra che a me stesso, dobbiamo continuare su questa strada e cercare di fare punti e di arrivare più in alto possibile. Gioco dove il mister mi mette, non penso alla posizione ma solamente a dare tutto".

Sul cambiamento della difesa: "Il mister sta lavorando tanto sulla fase difensiva, non vuole che subiamo goal e nelle ultime due partite si è visto, dove ogni uomo cercava di salvare la porta. La classifica non la guardiamo, giochiamo ogni partita come una finale per cercare i tre punti. Dobbiamo dare tutto per salvarci. Contro l'Udinese arriviamo consapevoli che sarà come una finale, uno scontro diretto che ci vale un campionato".

Sul momento di Quagliarella: "Fabio va solo aspettato, non ha avuto nemmeno un'occasione. E' un giocatore fortissimo, un campione, dobbiamo essere noi più bravi a servirlo e quando lo faremo sicuramente farà gol".