TMW - Sampdoria, Depaoli: "Il nostro cammino comincia ora"

Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine del match vinto contro il Torino, Fabio Depaoli ha commentato in zona mista il primo successo stagionale della Sampdoria: “La vittoria di oggi è una liberazione, è stata la prima e ci dà morale, il nostro cammino comincia da ora. Il Mister ci ha detto di mettere in campo più forza e più fame di loro e penso che così abbiamo fatto. Ho messo lo zampino sul gol, anche se è stata un'azione confusa, ma l'importante era togliersi il peso ed iniziare a vincere. Mi hanno fatto tutti i complimenti, dal Mister ai compagni. Abbiano sempre continuato a lavorare, ma con più entusiasmo come ci ha chiesto il Mister, non ci siamo afflosciati e oggi siamo entrati in campo con mentalità e con più fame di loro. Sono molto contento che nonostante venissimo da tre sconfitte consecutive oggi fossero in tanti a sostenerci e dico ai tifosi di continuare così perché sono la nostra forza. Non abbiamo ancora fatto nulla, da mercoledì si riparte da zero".