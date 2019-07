TMW - Sampdoria, Di Francesco: "E' importante che i ragazzi osino"

Fonte: Inviato a Ponte di Legno (BS)

Dopo il successo per 15-0 contro il Sellero Novelle, il tecnico della Sampdoria Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni della stampa presente.

Mister soddisfatto di questa prima uscita?

"Soddisfatto di quello che stanno portando in campo i ragazzi, per come si allenano. Al di là della partita di oggi che ha un significato relativo per me. Devo dire che il desiderio e la voglia di ripetere quello che facciamo in allenamento per me è fondamentale. Li ho spronati per tutta la partita, tante cose sono state interessanti ma tante altre da migliorare. Siamo solo all'inizio, è ovvio che la ripetitività di determinati movimenti darà ai ragazzi maggiore sicurezza".

Di cosa invece non è soddisfatto?

"Sono più soddisfatto che insoddisfatto in generale. Naturalmente vorresti che facessero più gol e sbagliassero il meno possibile però so anche i carichi di allenamento che abbiamo fatto, stamattina abbiamo fatto anche un'ora e mezzo di allenamento per cercare di limare alcune cose ma siamo solo all'inizio. Io sono veramente contento per la disponibilità dei ragazzi".

Verre prima punta e Sala esterno alto?

"Al di là di questo, per me sono dei momenti importanti per fare delle valutazioni sui giocatori. Per esempio Sala può interpretare bene questo ruolo in base anche alle partite o alle esigenze durante la gara. Queste partite mi permetteranno di fare determinate valutazioni. Anche Verre non è un caso che lo metto lì. E' un ragazzo molto interessante, una mezzala o al massimo un trequartista in un 4-2-3-1, però interpreta bene questo ruolo. Non avendo in questo momento molti giocatori nel reparto avanzato approfitto per fare valutazioni".

Cosa c'è da migliorare?

"Tutto. Tutto si può fare meglio, siamo solo all'inizio. E' una continua crescita però ora sono contento. Quando cambi sistema di gioco, dal 4-3-1-2 giocando spesso centralmente e meno in ampiezza, è importante quando i ragazzi ti fanno capire che c'è la voglia da parte loro di sfruttare l'ampiezza del campo. Al di là dell'errore tecnico che ci sta o della giocata non indovinata per me è importante che i ragazzi osino e cerchino di fare quello che gli chiedo".