TMW - Sampdoria, Di Francesco: "La società mi ha assicurato 2-3 pedine"

Fonte: Dall'inviato Niccolò Pasta

© foto di www.imagephotoagency.it

Al termine dell’amichevole persa contro il Parma è intervenuto in zona mista il tecnico della Sampdoria Eusebio Di Francesco. Ecco quanto raccolto dall’inviato di TMW: “Credo che abbiamo fatto una grande mole di gioco per tutta la partita, non solo nel primo tempo. Non sono contento per la sconfitta, soprattutto in una partita del genere dove hai dominato. Siamo mancati un po’ in fase realizzativa e in questo voglio che i miei ragazzi migliorino. Ci sono determinate situazioni in cui bisogna essere più determinati e cattivi, bisogna chiudere alcune partite in cui concedi poco e poi ti trovi sconfitto. Un po’ dà fastidio, siamo solo nel precampionato, ma a me non piace perdere”.

Su Vieira: “Avere questi problemi per un allenatore deve essere una grande soddisfazione, Vieira ha dimostrato stasera di poter giocare sia da centrale che da mezzala. È in grande crescita, sta interpretando questo ruolo un po’ più ad ampio raggio e di questo sono soddisfatto”.

Sugli esterni: “Io sono molto contento del loro modo di applicarsi, è ovvio che Ramirez ha avuto delle occasioni importanti, alcune cose le poteva fare meglio, fa parte di un percorso di crescita. Anche Maroni si sta impegnando al meglio, cercando di fare quello che gli credo. Sono giocatori che negli ultimi anni hanno fatto i trequartisti. Sicuramente mancano Caprari e Gabbiadini e stiamo andando a cercare un altro esterno”.

Sul mercato: “La società mi ha assicurato che due-tre perdine arriveranno. Chiaro che le vorrei avere il prima possibile, prima arrivano e meglio è”.

Su Jankto: “Io lo reputo un’ottima mezzala. In alcune occasioni poteva scegliere meglio, ma ha fatto delle buone cose. Per me è un giocatore che ha grandi qualità. Dare dei giudizi è prematuro, ma è uno dei centrocampisti più importanti”.



Sul Parma: “Ha cercato di fare la propria partita sulle ripartenze perché hanno determinate caratteristiche, però più che altro mi sono concentrato sulla mia squadra che è quello che mi interessa”.