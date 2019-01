© foto di Federico De Luca

Classe 2000, Tomás Cuello dell'Atletico Tucuman è un giovane talento sudamericano seguito con grande attenzione in Italia. Si parlerà si lui anche in questa finestra di calciomercato: non tanto per gennaio, ma per bloccarlo in vista della prossima estate.

Fiorentina e Sampdoria stanno valutando il suo acquisto entro il 31 gennaio per poi far sbarcare il calciatore in Italia solo a giugno. Cuello ha una valutazione di mercato che si aggira sui tre milioni di euro, con l'Atletico Tucuman che vorrebbe però tenere per sé una percentuale sulla futura rivendita.