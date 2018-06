TMW - Sampdoria, ecco Colley: visite mediche per il difensore

Dal corrispondente a Genova

Il primo colpo della Sampdoria è in difesa. Omar Colley si appresta ad essere un nuovo giocatore blucerchiato. In mattinata il giocatore proveniente dal Genk sta svolgendo in questi minuti le visite mediche al Laboratorio Albaro di Genova. Gli ultimi dettagli sono stati limati con il gambiano classe 1992 che arriva all’ombra della Lanterna per una cifra di circa 10 milioni, 7.5 più due di bonus.