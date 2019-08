Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

Albin Ekdal, centrocampista della Sampdoria, ha commentato in zona mista ai microfoni di TMW al termine della sfida persa contro la Lazio: “Cosa non ha funzionato? Purtroppo tante cose, non si possono prendere tre gol in casa. La Lazio ha meritato, non eravamo al top nonostante le tante occasioni create. Meriti della Lazio o demeriti della Samp? Entrambi. La Lazio è una squadra forte, ma noi abbiamo giocato male. Non si possono prendere tre gol così. Dobbiamo vedere dove dobbiamo migliorare e cosa possiamo fare. Non so cosa è successo, a volte il calcio è così. Potevamo fare anche 2-3 gol, quindi dobbiamo vedere dove possiamo migliorare la difesa. Abbiamo preparato la partita molto bene, eravamo tutti carichi e convinti di poter fare una bella partita, purtroppo alla Lazio hanno fatto tutti meglio di noi”

Sulle voci societarie: “Io posso parlare solo su di me e io non ci penso. Abbiamo fatto una brutta partita. Non dobbiamo trovare scuse. C’è tanto da migliorare e dobbiamo farlo. Cosa c’è da migliorare? I tifosi, erano loro i migliori della Samdpdoria oggi”.

Sul Sassuolo: “lo scorso anno abbiamo vinto 5-3, dopo una partita come quella di oggi abbiamo sicuramente fame di fare una bella prestazione”.