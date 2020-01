TMW - Sampdoria, Ekdal: "Prendiamoci il punto e guardiamo avanti"

Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

Dopo lo 0-0 arrivato in casa contro il Sassuolo, il centrocampista della Sampdoria Albin Ekdal è intervenuto in mixed zone e ha parlato così ai microfoni di TMW: "Siamo delusi dal risultato, con uomo in più, dovevamo fare di più e vincere la partita, essere pericolosi davanti alla porta, prendiamo questo punto e guardiamo avanti perché ci aspetta un'altra gara difficile. Punto guadagnato? No, sono due punti persi dopo aver giocato con uomo in più per tanto tempo. Dobbiamo dimenticare questa partita e guardare avanti".

Fate sempre fatica a far gol?

"Sì quest'anno è così, per quello abbiamo questa classifica. In gare come quelle di oggi dobbiamo far gol per vincere e dobbiamo lavorare ancora di più".

Ha influito il 5-1 subito contro la Lazio?

"No, abbiamo dimenticato quel risultato e lavorato bene in settimana, er una partita da dimenticare subito e abbiamo giocato abbastanza bene oggi, anche 11 vs 11. E' mancato l'ultimo passaggio davanti alla porta: prendiamoci questo punto e andiamo avanti".

Come stai?

"Sto meglio. Ho avuto un problema alla caviglia, erano due mesi non giocavo novanta minuti ma sto meglio, voglio

Perché fate difficoltà a segnare?

"Siamo arrivati tante volte davanti alla porta, ci è mancata freddezza ma non sono preoccupato, se facevamo un gol, sarebbe arrivato anche il secondo".

La classifica pesa?

"Si un po' pesa, abbiamo una squadra per stare più alti ma dobbiamo vincere e non parlare".