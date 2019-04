Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il giocatore della Sampdoria Alex Ferrari ha commentato in zona mista la gara persa contro la Lazio: “Siamo delusi sopratutto perché abbiamo giocato un primo tempo sottotono rispetto al solito - ha ammesso -. Abbiamo sbagliato l'approccio alla gara, valuteremo col mister la settimana che viene. E' stato bello tornare a giocare titolare, ho lavorato molto per raggiungere questo obiettivo, è stata una bella emozione. Per l'Europa, finché la matematica non ci uccide, ci crederemo sempre. Quagliarella? È un fenomeno da cui c'è solo che da imparare. Il futuro? Dovrei rimanere a Genova, stiamo lavorando per un progetto e penso che continuerò a farne parte. Giocheremo le gare di questo finale di campionato come sappiamo fare, solo alla fine faremo i conti".