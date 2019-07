TMW - Sampdoria, Ferrero: "Con Osti stiamo inserendo i giocatori giusti"

Fonte: Dal nostro inviato, Andrea Piras

E' iniziata quest'oggi l'avventura di Eusebio Di Francesco alla Sampdoria. Nella conferenza stampa di presentazione, il neo allenatore blucerchiato è stato affiancato dal presidente Massimo Ferrero, il quale ha detto: "Mi sembra che l'anno scorso la società c'è l'abbia messa tutta come mister Giampaolo. Abbiamo fatto un bel campionato. Ora sono felice che ci sia Di Francesco, stiamo mettendo i giocatori giusti con Osti e mi auguro che questo fatto mentale, che quando si arriva a 50 punti si ha il freno a mano tirato, si possa sbloccare. Pensiamo partita dopo partita".

Ancora Ferrero su Praet: "E' un giocatore che piaceva molto a mister Giampaolo. La Samp è una grande famiglia di lavoratori, sportiva e che cerca di dare il massimo, maggiore qualità, sul campo e fuori. Rispondo alla domanda fatta prima a Di Francesco: venire alla Samp non è un passo indietro ma avanti. Qui c'è un signore che ha fatto la Champions, ha valutato la Sampdoria. Lui ha voglia di lavorare e di dare qualcosa. Sono molto orgoglioso perché questo qualcosa lo darà alla Sampdoria. Noi siamo una grande famiglia ma se vai al Milan è un Ministero come l'Inter. Troverai delle persone che non vedi mai, qui c'è un responsabile che ci mette la faccia tutti i giorni che si chiama Massimo Ferrero, c'è Osti. Nelle altre squadre non so".

