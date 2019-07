Fonte: Andrea Piras

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Circa 500 tifosi dei gruppi organizzati della Gradinata Sud della Samp si sono recati sotto l’albergo del centro cittadino, dove in genere alloggia il patron Massimo Ferrero, per contestarlo. Gli ultras hanno intonato cori, con inviti a lasciare la presidenza, oltre a canti per Vialli e di sostegno alla squadra. Poi si sono spostati nell’hotel dove alloggia la squadra e dove doveva esserci Ferrero, e hanno continuato la dimostrazione.