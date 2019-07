TMW - Sampdoria, Ferrero: "Praet al Milan solo se ci pagano la clausola"

Fonte: Dall'inviato a Milano, Alessandro Rimi

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha parlato ai cronisti presenti a pochi minuti dalla stesura dei calendari per la nuova stagione: "La Sampdoria ha un grande valore e non ho nessuna intenzione di venderla. Se poi arriverà qualcuno con un'offerta che non si può rifiutare, la prenderemo in considerazione".

Di Francesco è il vero top player della Sampdoria?

"Dopo Giampaolo ci voleva un allenatore di pari livello, sono felice che abbia accettato la Samp, perché è una squadra che cresce ogni anno di più".

La nuova stagione?

"Si prospetta una grande stagione, me lo auguro con tutto il cuore e mi piacerebbe vincere qualcosa. Abbiamo una buona base"

Giampaolo al Milan?

"Lo vedo bene, un grande allenatore ed è un mio amico "

Praet va al Milan?

"Quando ce lo chiedono e ci danno i soldi lo mandiamo. C'è la clausola, 26 milioni, è un fatto acclamato".

I giovani dell'Inter, Pompetti e D'Amico (obiettivi di mercato, ndr)?

"Sono dei grandi calciatori, faremo di tutto per portarli nelle grandi platee".