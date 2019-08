TMW - Sampdoria, Ferrero: "Prenderemo un altro esterno e una punta"

Fonte: dall'inviato a Milano, Raimondo De Magistris

© foto di Federico Gaetano

Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero (LEGGI L'INTERVISTA COMPLETA), ha risposto alle domande dei giornalisti presenti a Milano. Ecco il punto sul mercato della Sampdoria: "Stiamo prendendo un altro esterno e la punta".

Ben Arfa e Kamano sono profili spendibili per l'attacco?

"No, non lo sono".

Prenderete un difensore?

"No, non abbiamo bisogno di nulla. Ci sono Chabot, Colley e Ferrari oltre a Murillo. Se volete ci metto anche il fornaio di casa mia... ".