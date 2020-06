tmw Sampdoria, Ferrero presente alla seduta. Lavoro specifico per Ekdal e Tonelli

vedi letture

Nuova giornata di lavoro per la Sampdoria che si è ritrovata a Bogliasco questa mattina per preparare il ritorno in campionato contro l’Inter in programma in 21 giugno. Anche quest’oggi, era presente al “Mugnaini” il presidente Massimo Ferrero che ha seguito da bordo campo l’allenamento dei ragazzi di Claudio Ranieri. Il tecnico blucerchiato ha fatto svolgere alla squadra esercitazioni tattiche per oliare gli ultimi meccanismi per la ripresa della stagione. Albin Ekdal e Lorenzo Tonelli hanno svolto un allenamento specifico programmato mentre Alex Ferrari continua il proprio iter riabilitativo. Domani mattina è prevista l’ultima seduta settimanale.