TMW - Sampdoria, Gabbiadini: "E' come se non me ne fossi mai andato"

Fonte: dall'inviato Andrea Piras

Manolo Gabbiadini, attaccante della Sampdoria, parla ai microfoni di TMW a margine di un incontro con i tifosi avvenuto oggi a Bogliasco: "E' come se non me ne fossi mai andato, è tutto uguale. L'Italia mi è mancata sì, ma non posso dire di essere stato male in Inghilterra. Ritorno sfiorato più volte? Non c'è mai stata una possibilità concreta fino a questo inverno, l'ho colta al volo. Il gol all'esordio? Sono quelle di quattro anni fa. Quando titolare? Lavoro sempre durante in allenamento, poi toccherà al mister decidere. Giampaolo? Un tecnico molto preparato, bisogna solo seguirlo. Europa? Ci dobbiamo credere, le qualità e le potenzialità ci sono, il gruppo c'è e siamo coperti in ogni reparto".