TMW - Sampdoria, Gabbiadini: "Nelle prime gare siamo stati sfortunati"

Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Match winner della sfida contro il Torino, l’attaccante della Sampdoria Manolo Gabbiadini ha commentato così in zona mista il risultato: “È stata una grande emozione, soprattutto perché siamo andati in vantaggio e poi abbiamo saputo mantenerlo. Sono felice per il gol di grande importanza, ma ogni gol è importante e noi dobbiamo solo continuare su questa strada. Mi trovo coi compagni d'attacco, così come con tutti gli altri, siamo un grande gruppo, ognuno sa quello che deve fare e se lo faremo tutti continueremo bene. Non è il modulo, ma l'atteggiamento che si mette in campo che fa la differenza. E' un bene giocare tra tre giorni, dobbiamo dare continuità”.

Sulle prime tre gare perse: “Nelle prime partite siamo stati sfortunati secondo me, a parte quella disputata contro la Lazio, ma non ci dovevamo preoccupare troppo perché eravamo consapevoli di noi stessi e oggi lo abbiamo dimostrato. Siamo un gruppo unito, tra i compagni, col Mister, con tutti, non ci sono problemi. Sono uscito per un affaticamento, nessun problema fisico”, ha concluso.