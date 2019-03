TMW - Sampdoria, Giampaolo: "Gli episodi? Giudico la prestazione"

Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa nel post partita della sfida contro il Milan: "Temevo il Milan, perchè mi piace come squadra, però avevo detto ai miei che potevamo batterlo. Mi è piaciuta l'intensità della squadra, anche da parte di giocatori che hanno la qualità come caratteristica principale. E' stata una partita difficile, questa sera abbiamo speso tanto, però la vittoria ci dà entusiasmo. Quagliarella? Fabio adesso è diventato il calciatore d'Italia, non solo nostro. Qualsiasi cosa fa riscontra interesse e clamore. Sappiamo chi è, ma questa sera andiamo oltre. Tutti hanno disputato una grande partita di attaccamento e voglia di vincere. Defrel non so quanto abbia corso oggi. Episodi arbitrali? Sono abituato a giudicare la prova della squadra, qualche volta vado anche oltre il risultato. So che per la maggior parte conta solo il risultato. L'episodio fa parte della gara, ma nei 95 minuti ho veramente poco da rimproverare della squadra. Questi calciatori mi danno anche il sangue come disponibilità, è una squadra che fa le cose insieme. Colley? E' un giocatore che ha ancora margine, deve diventare più completo. Non è molto che sta con noi, ma ha l'umiltà e l'intelligenza per apprendere. Come stanno i giocatori? Il problema più grande è quello di recuperare, perchè poi si gioca mercoledì contro il Torino, che fa della fisicità la sua qualità migliore. Speriamo di recuperare più calciatori possibili. Su Ekdal ho qualche dubbio di poterlo avere a disposizione. Squadra non ha chiuso la partita? Non è un caso che il Milan non perdesse fuori casa da 4-5 mesi. Ci sta soffrire, rafforza il temperamento dei calciatori. Cosa lascia questa vittoria? Ogni partita è a sè, ci lascia la consapevolezza che sia un campionato equilibrato. La continuità farà la differenza".