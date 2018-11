TMW - Sampdoria, Giampaolo: "Il derby arriva nel momento migliore"

Fonte: Dal nostro inviato a Coverciano Lorenzo Di Benedetto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha parlato ai margini della premiazione della Panchina d'Oro a Coverciano. Queste le sue parole raccolte da TMW: "La Sampdoria? Potrebbe andare meglio il nostro campionato. Soprattutto nelle ultime due partite dove abbiamo maturato due sconfitte. Ancora è lunga, la squadra ha sempre saputo venir fuori dai momenti di difficoltà. E sono momenti che possono capitare a tutte le squadre, tranne alla Juve. Cosa succede alla difesa della Samp? In queste ultime due giornate abbiamo fatto troppi errori e dobbiamo capire il perché. Forse è stata mancanza di attenzione. Andersen? È un freddo di natura, non credo possa subire un condizionamento, perché i giocatori se sono forti, lo sono anche di testa. Qual è il nostro obiettivo? Quello di migliorarsi e fare meglio dell'anno precedente. Alzare l'asticella, superare se stessi. Tutti dobbiamo essere ambiziosi, i sogni non vanno mai spezzati. Gli esoneri in serie A? Non si può giudicare dall'esterno, quando c'è un esonero il club evidentemente ha i suoi motivi. Ognuno racconta le proprie ragioni, conosciamo in minima parte quello che succede in un club. Il derby? Vale tanto, arriva nel momento migliore. Sono contento quando si giocano queste partite. La corsa per l'Europa? Molte volte la classifica si fa con gli investimenti fatti. A volte però c'è chi è più bravo perché magari spende meno e costruisce squadre migliori. La Fiorentina è un'ottima squadra, tolta lei c'è il Torino e il Sassuolo che gioca un buon calcio. Ci sono squadre che hanno delle potenzialità. Vedo un campionato molto equilibrato, l'unica che fa differenza in maniera seria è la Juve che decide di vincere quando e come vuole".