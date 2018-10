TMW - Sampdoria, Giampaolo: "Molto contento della partita dei ragazzi"

Fonte: Inviato a Marassi

Successo interno in rimonta per la Sampdoria. La truppa blucerchiata ha battuto 2-1 al "Ferraris" la Spal nel posticipo della settima giornata di campionato. Al termine della gara, il tecnico Marco Giampaolo ha analizzato in conferenza stampa.

La gara con la Spal.

"Avevo messo nel conto qualche difficoltà ad arrivare in fondo sul piano della tenuta fisica. Poi addirittura siamo andati sotto e il dover risalire la china con quel carico sulle spalle di natura fisica e nervosa delle cinque gare in quindici giorni poteva essere pesante. Sono molto contento della partita dei ragazzi, per la tenuta nervosa e per come hanno difeso il 2-1 attingendo ad ogni risorsa mentale. Non abbiamo avuto più la forza di difenderci tenendo la palla. Abbiamo avuto una buona tenuta difensiva nervosa. Sono contento, in altre circostanze avremmo perso".

Audero bravo a restare nella partita nonostante l'errore.

"E' forte. Un infortunio capita a tutti. E' come reagisci dopo aver commesso l'infortunio. La causa scatenante è stata la superficialità nel lasciargli la palla lì. Poi lui ha reagito con grande freddezza. L'errore passa in secondo piano, è come reagisci a fare la differenza".

I cambi nel finale?

"In linea generale i cambi ci devono dare qualcosa in più perchè non posso pensare di essere competitivo se non lo rimangno nei 95 minuti. Oggi le partite si giocano in 14, poi l'opportunità l'ha avuta di più Caprari che Kownacki ma i cambi devono sempre fare la differenza in positiva. Qualche volta ci si riesce, qualche volta meno ma bisogna ottimizzare per far sì che la squadra non subisca l'inerzia della partita e mantenga lo stesso livello di competizione. Se penso di giocare con undici giocatori non arrivo da nessuna parte".

Classifica lusinghiera?

"E' una classifica che poteva essere migliore di quella che è. Domenica scorsa abbiamo sbagliato un rigore al 90' e perchè in casa con l'Inter abbiamo subito un gol ad un minuto dalla fine. Dobbiamo pensare di migliorarci sempre. Dobbiamo essere esigenti con noi stessi. L'obiettivo della Samp e dei miei calciatori è ambire a fare sempre meglio. Dove possiamo arrivare non lo so, abbiamo giocato solo sette partite. Dobbiamo però avere ambizione. Non si gioca per trascorrere un anno uguale all'altro".

Domenica giocherete contro l'Atalanta.

"Cinque partite in quindici giorni sono tante, ma per disabitudine. Domani riposiamo, non ci alleniamo. Ci ritroveremo mercoledì prepareremo al meglio la partita. Sono consapevole che l'Atalanta è una squadra forte, ha anche subito qualche ingiustizia, fra virgolette, noi però abbiamo una buona tradizione a Bergamo. Deve essere una bella partita fra due squadre che devono reputarsi forti".