© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sono ore decisive per il futuro di Dawid Kownacki. L'attaccante polacco è in uscita della Sampdoria e, nonostante l'interesse dell'Empoli, spinge per lasciare l'Italia. La proposta più importante arrivata finora è quella del Fortuna Dusseldorf , che secondo quanto raccolto da TMW nelle ultime ore si sarebbe ulteriormente avvicinato alle richieste dei blucerchiati con un'offerta di prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro e garanzie sul ruolo da titolare del giocatore (il ds dei tedeschi oggi era a Genova). È attesa adesso la risposta del Doria, che intanto ha perso per infortunio Caprari e col classe '97 che scalpita però per andare a giocare. Sospeso tra un'altra esperienza in Serie A e una nuova avventura, sicuramente più gradita, in Bundesliga.