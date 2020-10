tmw Sampdoria, il Gremio arriva a due milioni per Gaston Ramirez. Palla a Ferrero

vedi letture

Il Gremio, attraverso i propri emissari, ha fatto sapere alla Sampdoria di poter arrivare a due milioni per il cartellino di Gaston Ramirez (la valutazione che ne fa la Sampdoria è sensibilmente più alta, ndr). Dal Brasile filtra inoltre la volontà di non voler effettuare nuovi rilanci per il fantasista, in scadenza a giugno prossimo coi blucerchiati: il destino dell'uruguaiano, su cui Ranieri ha dimostrato di contare fortemente, è dunque nelle mani di Ferrero. Il patron dovrà decidere se privare il tecnico di una risorsa tecnica importante per un incasso immediato o magari rimandare l'addio e negoziare persino il rinnovo contrattuale.