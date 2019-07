© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Possibile futuro in Russia per Gaston Ramírez. Ci pensa il Krasnodar. Contatti in corso tra le parti, la Sampdoria è a conoscenza dell’interesse dei russi nei confronti del giocatore e potrebbe presto partire una trattativa. Un’operazione legata alla partenza di Mauricio Pereyra, che potrebbe presto lasciare il Krasnodar. La Russia chiama, nel mirino c’è Gaston Ramírez...