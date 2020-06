tmw Sampdoria in cerca d'esperienza dopo l'addio di Barreto: si pensa al ritorno di Tissone

La Sampdoria, dopo l’addio di Edgar Barreto (che piace al Vitesse), si guarda intorno per trovare un nuovo centrocampista d’esperienza in vista della prossima stagione che prenderà il via a settembre. Un profilo che la società blucerchiata sta valutando su segnalazione di Claudio Ranieri, secondo quanto raccolto da TMW, è quello di Fernando Tissone. Centrocampista con un passato proprio alla Samp (oltre che all'Udinese e all'Atalanta) e reduce dall’esperienza in Portogallo col Nacional, il classe ’86 sarebbe un colpo a costo zero che potrebbe fare al caso della società ligure senza andare ad intaccare il budget per la campagna acquisti.