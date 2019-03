Fonte: dall'inviato Andrea Piras

E' in procinto di iniziare a Genova il CdA ordinario della Sampdoria, evento particolarmente significativo in questi giorni di trattativa tra Ferrero e la York Capital: sono arrivati i consiglieri Giovanni Invernizzi, Adolfo Praga e Paolo Repetto, è atteso a minuti anche il patron Massimo Ferrero. Da chiarire comunque che il CdA non è straordinario, ma era organizzato da tempo, non è stato dunque creato ad hoc per un eventuale passaggio societario.