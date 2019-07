TMW - Sampdoria, in via di definizione il trasferimento di Ivan al Chievo

© foto di Federico De Luca

La Sampdoria e il ChievoVerona lavorano a stretto contatto in questa prima parte di mercato estivo. E' delle scorse settimane il trasferimento di Fabio Depaoli in Liguria, mentre i due club adesso stanno definendo il trasferimento in Veneto di David Ivan a titolo definitivo. Il 24enne centrocampista slovacco è reduce dal prestito alla Vis Pesaro, nei prossimi giorni si metterà a disposizione dei clivensi per conquistare un posto da titolare in squadra e tentare fin da subito il ritorno in Serie A.

Caccia al riscatto. L'obiettivo di Ivan è quello di tornare grande protagonista nella massima divisione, come fatto nella stagione 2015-16 quando collezionò ben 21 presenze in campionato con i doriani. Poi una serie di problemi fisici hanno minato il suo processo di crescita. Adesso la chance Chievo, nelle prossime ore l'affare sarà formalizzato.