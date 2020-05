tmw Sampdoria, Invernizzi (Resp. settore giovanile): "Under 18, stagione incredibile"

vedi letture

Il Responsabile del Settore Giovanile della Sampdoria Giovanni Invernizzi ha commentato ai nostri taccuini il campionato dell'Under 18: "E' stata una stagione incredibile perchè è finito il campionato con il secondo posto in classifica dietro l'Atalanta. La squadra ha espresso un ottimo gioco, si sono messi in evidenza giocatori che avremmo rischiato di perdere se non avessimo partecipato a questo nuovo campionato. Inoltre, bisogna tenere presente che cinque giocatori erano sostanziamente in pianta stabile nella primavera: Brentan, Siatounis, Obert, Trimboli ed Ercolano. Sono giocatori importanti per il nostro settore giovanile e mi auguro sappiano costruirsi con un futuro roseo, ma davvero tutti si sono comportati bene".