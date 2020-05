tmw Sampdoria, Invernizzi su Leone: "Crediamo in lui ma ha comunque 15 anni"

vedi letture

Fa un gran parlare di sé, a suon di prestazioni Kevin Leone. Il Responsabile del Settore Giovanile della Sampdoria Giovanni Invernizzi ha parlato anche del baby attaccante dell'Under 15 blucerchiata: "Grazie alle prestazioni e ai risultati ottenuti insieme a tutti i compagni dell'Under 15, ha dimostrato di essere un giovane calciatore con qualità importanti che molti hanno notato. Certo, ultimamente di lui si ' parlato anche troppo, ma ha talento, mezzi tecnici e doti fisiche. La Sampdoria crede in lui però si parla sempre di un ragazzo di 15 anni e come tale deve vivere la vita, gli allenamenti e le partite con spensieratezza, gioia e, perchè no?, Con la giusta dose d'incoscienza. Ho letto anche cose esagerate su di lui, ma per fortuna che è un ragazzo tranquillo, sereno e ha dei genitori per bene. Parlo spesso con loro e hanno a cuore solo la crescita a 360° del proprio figlio e sanno che ciò può avvenire sicuramente da noi, grazie a Casa Samp, la struttura fortemente voluta dal presidente e da tutta la società dove ci sono tanti altri ragazzi che stanno crescendo e sono tutti seguiti con la massima attenzione da parte di un personale altamente qualificato. Casa Samp è un valore in più del nostro club. Leone, come tutti gli altri ragazzi, deve vivere la sua vita da 15enne tenendo i piedi per terra. Entrambi i piedi".